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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят планы россиян на новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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29 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

Как изменились цены на туры и правила получения шенгенских виз? Какие новые чартерные программы будут запущены? Когда в России появится закон о медицинском туризме?

Участники:

  • Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;
  • Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
  • Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
  • Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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