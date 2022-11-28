В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят планы россиян на новогодние праздники

29 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

Как изменились цены на туры и правила получения шенгенских виз? Какие новые чартерные программы будут запущены? Когда в России появится закон о медицинском туризме?

Участники:

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;

Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;

Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.