Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и город Энергодар остаются под контролем России. Об этом 28 ноября заявила местная администрация в Telegram-канале.

«В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудников АЭС продолжают переводить в новое юридическое лицо: они подписали трудовые соглашения, а также получают новые банковские карты для начисления зарплат. Кроме того, всем жителям Энергодара оформляют российские паспорта.

В администрации добавили, что вопреки фейкам станция находится в безопасности.

Ранее, 21 ноября, в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

В этот же день, 21 ноября, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что обстрелы (ЗАЭС) имеют политическую подоплеку, так как удары связаны с документом МАГАТЭ, в котором организация потребовала полного вывода российских войск с территории ЗАЭС. В связи с этим Киев готовит почву для новых провокаций и скандалов.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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