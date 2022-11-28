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Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова»

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Два энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведены в режим «горячего останова». Об этом 28 ноября сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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«Сейчас два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения Энергодара. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Всё, что могут, атомщики делают в этих условиях», — сказал он в эфире «России 24».

25 ноября «Росатом» объявил, что создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС. В госкорпорации рассказали, что в настоящее время электроэнергия подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно отключаются. Это приводит к переводу энергоснабжения ЗАЭС на аварийные дизельные генераторы.

23 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, что сотрудники МАГАТЭ зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на ЗАЭС.

За день до этого глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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