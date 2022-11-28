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В Great Wall начали тестировать новый электрический седан

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Фото: Great Wall
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Марка Wey (входит в китайскую компанию Great Wall) приступила к тестированию новой модели электрического среднеразмерного четырехдверного седана, выполненного в ретростиле, сообщил 28 ноября портал Drom.

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Прототип был замечен на дорогах Китая во время испытаний. Хотя машина плотно оклеена маскировочной пленкой, сделанные фотографии дали представление о внешнем виде грядущей новинки. У автомобиля угловатый приземистый трехобъемный кузов, а почти рубленые формы внешних кузовных панелей напоминают машины начала 70-х годов ХХ века.

Эксперты отметили непривычно длинную относительно кузова колесную базу машины, что сделано для максимального пространства для пассажиров. Кроме того, новинка привлекла внимание отрицательным уклоном носовой части.

Эксперты считают, что пропорциями и формами кузовных панелей прототип нового электроседана практически повторяет дизайн-проект компании GWM образца 2021 года. Он очень напоминал формы японского купе Nissan Skyline 2000 GTR образца 1969 года.

25 ноября кроссовер Tiggo 9 в Китае впервые засняли без камуфляжа. Специалисты пришли к выводу, что машина внешне стала очень похожа на Range Rover Velar. По мнению издания «Китайские автомобили», передняя часть машины сделана в стилистике нового Chery Tiggo 7 Plus. Автомобиль получил достаточно агрессивный бампер и «фамильную» радиаторную решетку с вертикальными ламелями, а вот сам кузов нового автомобиля стал похож на Range Rover Velar. Специалисты полагают, что в Chery решили взять на вооружение подход компании Geely, которая использует в своих новых моделях разработки партнера по команде, Volvo. В случае с Chery эту роль выполнил Land Rover, так как китайская компания владеет 50% акций в совместном предприятии Jaguar Land Rover в Китае.

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