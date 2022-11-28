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Экс-глава СДПГ Оскар Лафонтен: США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

Бывший глава немецкой СДПГ Лафонтен: США готовили Киев к конфликту с Россией с 2014 года
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США начали готовить Украину к противостоянию с Россией после государственного переворота в 2014 года, заявил 27 ноября в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

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По его словам, с этого момента США и их «западные вассалы» активно вооружали Украину и готовили к противостоянию с Россией. В результате Украина де-юре стала членом НАТО, а западные политики и ряд СМИ намеренно игнорируют эту ситуацию.

Лафонтен отметил, что США смогли добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией, получив возможность определять политику стран ЕС.

Тем не менее Вашингтон не смог осуществить в полной мере свои планы в отношении России, считает Лафонтен.

«Несмотря на масштабные поставки вооружения на Украину, отправку туда большого количества «военных советников», оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом», — отметил он.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд. А 23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

Как сообщила 26 ноября газета The New York Times, больше половины стран НАТО практически полностью исчерпали свои запасы вооружений из-за поставок на Украину. Отмечается, что поставлять боеприпасы всё еще могут Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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