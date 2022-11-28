Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявили в Новосибирске

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Оно опубликовано на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра

Сервис AirVoice сообщает о загрязнении воздуха на 7 баллов из 10 возможных на левом берегу Новосибирска и в Первомайском районе. В центре города — 5 баллов. Однако, как считают специалисты, ситуация может ухудшиться.

Из-за аномальных морозов около 1,5 тыс. школьников в районах Новосибирской области не пошли в школы. Во время морозов до –42 градусов в рейсы не вышли автобусы в шести районах области, уточняет VN.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на предстоящей неделе температура воздуха в Москве составит до –9 градусов днем, ночью может опуститься до –15 градусов, а в некоторых районах Подмосковья даже до –18 градусов. Такой температурный фон соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату.