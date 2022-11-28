Подозрительную бесхозную сумку обнаружили в подъезде в Москве

Бесхозную сумку, вызывающую опасение, обнаружили 28 ноября в жилом доме в центре Москвы. Об этом рассказал представитель экстренных служб города.

Сумка была найдена в подъезде дома № 30 на Новорязанской улице, передает «РИА Новости». В настоящее время место находки огорожено, туда направляются кинологи.

7 июля в Екатеринбурге под балконом жилого дома на улице Ильича нашли гранату. На место вызвали полицию, бригаду саперов, спасателей и скорую помощь. Территорию немедленно оцепили. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что это учебная граната.