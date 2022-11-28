Цена нефти Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с января
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 28 ноября.
Так, по состоянию на 10:07 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года снижалась до $80,86 за баррель. К 10:11 его цена поднялась до $81,05 за баррель.
По состоянию на 04:43 цена нефти Brent находилась на отметке $81,25.
До этого, 18 ноября, стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября.
16 ноября доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал продолжение роста цен и спроса на нефть в 2023 году.
3 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард объяснил «Известиям», что на снижение стоимости нефти Brent влияет целый ряд факторов: падение спроса в КНР на фоне коронавируса, позиция Федеральной резервной системы по удержанию ставок на высоком уровне, а также изменение уровня добычи энергоносителей.