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Цена нефти Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с января

Цена нефти Brent на бирже опустилась ниже $81 за баррель впервые с января
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Фото: REUTERS/Rick Wilking
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 28 ноября.

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Так, по состоянию на 10:07 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года снижалась до $80,86 за баррель. К 10:11 его цена поднялась до $81,05 за баррель.

По состоянию на 04:43 цена нефти Brent находилась на отметке $81,25.

До этого, 18 ноября, стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября.

16 ноября доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал продолжение роста цен и спроса на нефть в 2023 году.

3 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард объяснил «Известиям», что на снижение стоимости нефти Brent влияет целый ряд факторов: падение спроса в КНР на фоне коронавируса, позиция Федеральной резервной системы по удержанию ставок на высоком уровне, а также изменение уровня добычи энергоносителей.

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