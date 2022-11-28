«Москвич» начнет выпускать полностью российские автомобили в 2025 году

Выпуск полностью российского автомобиля на заводе «Москвич» запланирован на 2025 год. Об этом 28 ноября заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«У нас есть поручение мэра [Москвы Сергея Собянина], чтобы завод «Москвич» через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с КамАЗом работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — цитирует его Telegram-канал ведомства.

В мае 2022 года компания Renault передала столичному правительству контроль над своим московским заводом. Ему вернули историческое название «Москвич».

В октябре предприятие сообщило, что приступило к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

23 ноября завод возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Продажи этого автомобиля в Москве и других регионах Центрального федерального округа начнутся в декабре. По мнению экспертов, на авторынке стоимость «Москвича-3» может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.