Изъятое новосибирской таможней чучело крокодила получил ТГУ в Томске

Зоологический музей Томского государственного университета (ТГУ) получил от новосибирских таможенников чучело крокодила из Вьетнама и раковину моллюска из Танзании. Они были изъяты у туристов в аэропорту Толмачево. Крокодил стал уже шестым в коллекции музея.

Как пишет РИА «Томск», после распаковки выяснилось, что чучело сиамского крокодила зафиксировано в странной позе: он машет лапкой, а в его пасти — шар, похожий на жемчужину. Теперь таксидермистам придется придавать чучелу «подобающую форму».

По словам директора музея Вадима Ярцева, новые экспонаты очень ценны. Так, раковина — уникальный с точки зрения биологии предмет, поскольку это самый крупный вид двустворчатых моллюсков, ее масса может достигать несколько десятков килограммов, и она может производить самые крупные жемчужины. А сиамский крокодил — вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому любые его образцы бесценны.

В таможенном управлении рассказали, что чучело и раковину туристы пытались провезти, не имея на это разрешения. Их ждет штраф от половины до двукратной стоимости товаров.

В 2016 году зоомузей томского университета получил чучело гребнистого крокодила высотой 0,5 м. Сотрудники таможни конфисковали его у туриста из Вьетнама в аэропорту Томска. На сайте Сибирского таможенного управления говорится, что попытки ввоза в Россию чучел крокодилов происходят регулярно. В основном туристов с ними ловят в Иркутске, Красноярске и Омске.