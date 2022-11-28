В России увеличили квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тыс. т

Действующая экспортная квота для отечественных производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. т. Об этом сообщила в понедельник, 28 ноября, пресс-служба правительства России.

Размер квоты теперь немного превышает 9 млн т. Ограничения не распространяются на экспорт в Абхазию и Южную Осетию.

«Решение принято для поддержки российских производителей удобрений, у которых в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объемы на экспорт», — говорится в заявлении.

Решение будет действовать до конца 2022 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация готова расширить работу по поставкам удобрений на международные рынки и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере.

В июне директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов отмечал, что заменить Россию как экспортера минеральных удобрений на мировом рынке в ближайшие пять-семь лет просто невозможно.