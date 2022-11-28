Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Общество
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Киеве сообщили об экстренных отключениях света
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Посол России оценил перспективы использования карт «Мир» в Венесуэле
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

Норвегия не видит прямой военной угрозы со стороны России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что, несмотря на события на Украине, он не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России. Чиновник добавил, что Осло и Москва сотрудничают в области рыболовства и вместе занимаются спасением на море. Страны поддерживают связь между военными, хотя и с гораздо меньшей активностью, передает телеканал «Известия». Грам считает, что «в какой-то момент всё должно прийти в норму». Из-за событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и усилила работу по сбору данных разведки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022