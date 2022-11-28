Норвегия не видит прямой военной угрозы со стороны России

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что, несмотря на события на Украине, он не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России. Чиновник добавил, что Осло и Москва сотрудничают в области рыболовства и вместе занимаются спасением на море. Страны поддерживают связь между военными, хотя и с гораздо меньшей активностью, передает телеканал «Известия». Грам считает, что «в какой-то момент всё должно прийти в норму». Из-за событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и усилила работу по сбору данных разведки.

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