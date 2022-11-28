Алтайские спортсмены пробежали в мороз 100 км по Чуйскому тракту

Забег «Чуйские версты» состоялся на Алтае. В нем участвовали два спортсмена из Бийска. Они пробежали 100 км по Чуйскому тракту. В этот день температура воздуха опускалась до –30 градусов.

Алексей Кузьмин и Николай Карабидович стартовали утром 26 ноября в Бийске, от мемориала «Нулевой километр Чуйского тракта». Они преодолели дистанцию в 100 км за 11 часов 50 минут. Всего же забег продолжался 13 часов 20 минут с учетом проверки экипировки, ее замены, перекусов и обогрева, сообщает altapress.ru.

Финишировали экстремалы недалеко от села Дубровка. По словам бегунов, они рассчитывали, что пробегут быстрее, но им помешала погода. Они надеялись, что температура не опустится ниже –15 градусов. Из-за похолодания им пришлось останавливаться чаще.

Агентство отмечает, что Николай Карабидович является мастером спорта по зимнему полиатрону, тренером по бегу и лыжам. Алексей Кузьмин — любитель.