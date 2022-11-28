Сунак предложил строить внешнюю политику по примеру России и Китая

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что стране необходимо выстраивать внешнюю политику на долгосрочную перспективу по примеру России и Китая. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

В публикации приводятся слова Сунака о необходимости «создавать планы на долгосрочную перспективу, как и противники, и конкуренты Лондона». Авторы статьи утверждают, что речь идет о КНР и России.

«Перед лицом этих вызовов «кратковременности» или принятия желаемого за действительное будет недостаточно. Таким образом, мы совершим эволюционный скачок в нашем подходе. Это означает быть сильнее в защите наших ценностей и открытости, от которых зависит наше процветание, — сказал Сунак.

Кроме того, отмечается в статье, новый премьер смягчил подход Великобритании к КНР, уйдя от плана бывшего премьера Лиз Трасс объявить Китай «угрозой» для Лондона.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после назначения Сунака премьер-министром.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. В свою очередь российский лидер не стал поздравлять политика с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Тогда же стало известно, что речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

До Сунака пост премьер-министра страны занимала Лиз Трасс, которая заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала эту должность всего 44 дня.