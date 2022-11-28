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NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об сообщила 27 ноября газета The New York Times (NYT).

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По информации журналистов издания, 25 ноября число погибших и пострадавших среди солдат ВСУ постоянно росло. К полудню врачи уже насчитали 50 раненых.

«Накануне через двери госпиталя прошли 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга», — отмечается в статье.

Вместе с тем, по данным NYT, которые они получили от местных жителей и Пентагона, Киев направил под Артемовск в качестве подкрепления новые подразделения.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что подразделения Народной милиции ДНР продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что это не такие быстрые продвижения с освобождением населенных пунктов, как хотелось бы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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