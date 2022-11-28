Маршруты 13 автобусов изменят в Белгородской области из-за обстрелов

В Белгородской области изменят маршруты движения 13 автобусов. Меры временные, они начали действовать с 28 ноября. Речь идет о маршрутах Ровеньки — Валуйки — Шебекино.

Как сообщает «Бел.ru» со ссылкой на региональное министерство транспорта, автобусы будут курсировать не по объездной дороге, а через Шебекино.

Таким образом, этот вариант движения исключит потенциально опасный участок, а транспортное сообщение для жителей Шебекинского городского округа и Волоконовского района сохранится.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что СКР расследует обстрелы населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Там повреждены линии электропередач, частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

22 ноября сообщалось, что при обстреле ВСУ Шебекино погибла мирная жительница.