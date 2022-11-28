CNN сообщил о сложностях при согласовании ЕС ценового потолка на нефть из России

Страны Евросоюза (ЕС) не могут прийти к единому мнению насчет того, каким должна быть величина ценового потолка на российскую нефть, чтобы оказать на РФ экономическое давление. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что часть стран ЕС, в частности Польшу, не устраивает предложение об установлении предельного уровня на российскую нефть $65–70 за баррель, так как такой ценовой диапазон позволит Москве продолжить получать прибыль от продажи нефти.

Однако установление слишком низкого порога цен может лишь усугубить мировой энергокризис, в особенности если Россия примет решение уменьшить добычу нефти, что приведет к стремительному росту цен на нее. Поэтому часть стран ЕС выступает против такой политики, что мешает им прийти к соглашению по этому вопросу.

Кроме того, как полагают аналитики, из-за меняющейся стоимости марки Brent на рынке, потолок цен придется постоянно корректировать. А в реальности страны вряд ли будут соблюдать ценовой потолок и начнут искать лазейки по его обходу.

В статье отмечается, что члены ЕС стремятся принять решение об установлении потолка цен до 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на морские перевозки российской нефти.

Ранее в этот же день сообщалось, что инициатива Польши, которая заключается в снижении потолка цен на российскую нефть в два раза, вызвала множество споров в ЕС и может подорвать его единство.

27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позицией РФ остается не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

При этом 24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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