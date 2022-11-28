В США понадеялись на скорое утверждение кандидатуры нового посла в России

Кандидатура нового посла США в России может быть утверждена в скором времени. Об этом 28 ноября заявила временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.

«Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть. И мы ждем того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит», — сказала она «РИА Новости».

По словам Руд, у США имеются каналы для общения с РФ на рабочем уровне.

25 ноября комитет по иностранным делам сената конгресса США сообщил, что проведет слушания, посвященные утверждению Линн Трейси на должность американского посла в РФ. Ее кандидатуру американский президент Джо Байден внес на рассмотрение в конгресс. Заседание назначено на 30 ноября 22:30 мск.

Ранее, 19 ноября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не препятствует пополнению состава посольства США в Москве и готова рассмотреть визовые заявки. Как он отметил, российская сторона считает неправильным разрыв дипломатических отношений. По его словам, такого желания он не наблюдает и у США.

В свою очередь американская дипмиссия 16 ноября рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

11 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не располагает информацией о прибытии нового посла США.

До этого, 22 сентября, Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси. В случае назначения она станет первой женщиной на этой должности.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.