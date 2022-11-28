Дипломат Руд сообщила о наличии канала связи США и РФ по управлению ядерными рисками
Канал между главами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Службы внешней разведки (СВР) Уильямом Бёрнсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, в особенности ядерными. Об этом 28 ноября заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи <...> Бёрнса со своим российским коллегой», — отметила Руд в интервью «РИА Новости».
Она уточнила, что данный канал связи страны вновь могут задействовать, однако пока этого в планах нет.
Встреча Бёрнса с Нарышкиным прошла несколько недель назад в турецкой Анкаре.
После этого в Белом доме сообщили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией открытыми.
В МИД России отметили, что инициатива диалога исходила со стороны Вашингтона.