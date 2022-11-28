Посол РФ рассказал об имеющемся у Мадуро приглашении посетить Москву до конца года
У президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть приглашение посетить Россию до конца года, сообщил 28 ноября посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, сроки визита будут определены, исходя из рабочих графиков президента РФ Владимира Путина и Мадуро.
Посол также указал, что Россию не тревожат контакты Мадуро с лидерами европейских стран, так как в Венесуэле понимают «кто есть кто». Так он прокомментировал информацию о его недавней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Практика общения между главами государств на полях крупных международных мероприятий довольно распространена. Поэтому трудно назвать контакт президентов Венесуэлы и Франции тревожным сигналом. У боливарианского руководства есть четкое понимание того, кто есть кто», — пояснил посол ТАСС.
Мелик-Багдасаров подчеркнул, что Москва, наоборот, видит в этой встрече знак того, что Европа постепенно начинает возвращаться в реальность.
«Европа начинает осознавать, что у Венесуэлы есть только один президент — Мадуро, и свои отношения европейским лидерам придется выстраивать именно с ним», — подчеркнул дипломат.
Он также рассказал, что в ближайшее время состоится 16-е заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня.
4 июля министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что Каракас поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса. Также в марте Мадуро отметил, что Венесуэла считает НАТО ответственными за нестабильную политическую ситуацию в Восточной Европе.
В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признал ряд государств, включая США. Россия же поддержала Мадуро как легитимного президента страны.