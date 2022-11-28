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Посол РФ рассказал об имеющемся у Мадуро приглашении посетить Москву до конца года

Посол РФ в Каракасе: у лидера Венесуэлы Мадуро есть приглашение посетить Россию до конца года
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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У президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть приглашение посетить Россию до конца года, сообщил 28 ноября посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

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По его словам, сроки визита будут определены, исходя из рабочих графиков президента РФ Владимира Путина и Мадуро.

Посол также указал, что Россию не тревожат контакты Мадуро с лидерами европейских стран, так как в Венесуэле понимают «кто есть кто». Так он прокомментировал информацию о его недавней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Практика общения между главами государств на полях крупных международных мероприятий довольно распространена. Поэтому трудно назвать контакт президентов Венесуэлы и Франции тревожным сигналом. У боливарианского руководства есть четкое понимание того, кто есть кто», — пояснил посол ТАСС.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что Москва, наоборот, видит в этой встрече знак того, что Европа постепенно начинает возвращаться в реальность.

«Европа начинает осознавать, что у Венесуэлы есть только один президент — Мадуро, и свои отношения европейским лидерам придется выстраивать именно с ним», — подчеркнул дипломат.

Он также рассказал, что в ближайшее время состоится 16-е заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня.

4 июля министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что Каракас поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса. Также в марте Мадуро отметил, что Венесуэла считает НАТО ответственными за нестабильную политическую ситуацию в Восточной Европе.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признал ряд государств, включая США. Россия же поддержала Мадуро как легитимного президента страны.

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