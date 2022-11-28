Посол России оценил перспективы использования карт «Мир» в Венесуэле

В Венесуэле рассматривают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Об этом заявил в понедельник, 28 ноября, посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Он подчеркнул, что в этом вопросе «есть подвижки».

«Профильные структуры находятся в контакте, но о каких-либо конкретных сроках сейчас было бы преждевременно говорить», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Мелик-Багдасаров уточнил, что процесс подключения требует анализа и детальной проработки.

По словам посла, в последние месяцы интерес зарубежных стран к системе «Мир» вызывает на Западе «животную ненависть», так как у них страх перед утратой валютно-финансовой монополии.

«И чтобы хоть как-то оттянуть грядущую реальность, Вашингтон использует политику неприкрытых угроз и шантажа», — добавил Мелик-Багдасаров.

В начале октября стало известно, что власти Кубы планируют до конца года подключиться к российской платежной системе «Мир». В кубинском посольстве в Москве пояснили «Известиями», что над ее внедрением Гавана совместно с Национальной системой платежных карт работает с конца 2021 года.