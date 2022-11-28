Американская газета The New York Times (NYT) в своей статье от 27 ноября сообщила о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщает издание, к полудню 25 ноября в военный госпиталь поступило порядка 50 раненых, в основном солдат ВСУ, а за день до этого — 240.

«На протяжении почти часа поток украинских потерь в городе Бахмут (Артемовск. — Ред.) на востоке казался нескончаемым», — пишет издание.

Отмечается, что в последние дни российские военные начали вести на этом направлении более интенсивное наступление.

По данным издания, для укрепления позиций, ослабленных из-за тяжелых потерь, ВСУ направила под Артемовск новые потоки подкреплений, включая спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны.

Авторы статьи также обратили внимание на истощение у ВСУ запасов вооружения. Ссылаясь на источник в Пентагоне, они отметили, что в американском оборонном ведомстве довольно часто высказывают обеспокоенность тем, что украинские военные используют боеприпасы «в непомерных количествах», полагая, что ресурсы Запада не ограниченны.

25 ноября сообщалось, что в боях под Артемовском был уничтожен украинский неонацист Дмитрий Сансет Сидорко, который участвовал в боевых действиях на Украине с первых дней.

Ранее, 24 ноября, военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

За день до этого помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери.

В то же время офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром на фоне ухудшения погодных условий. Ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне российских войск, а также позиционные бои, добавил тогда он.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.