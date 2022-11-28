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Появились кадры с места крушения вертолета под Тверью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 28 ноября появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области.

На них видно, что кабину воздушного судна практически разорвало на части. Вертолет упал на открытом участке рядом с населенным пунктом, что говорит о том, что пилот мог пытаться увести транспортное средство подальше от людей.

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О крушении вертолета стало известно накануне. Инцидент произошел в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области.

В результате крушения вертолета погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, а в 2005-м стал обладателем титула чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, имело ли место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Причиной крушения вертолета могло послужить то, что при взлете он задел деревья.

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