Более 120 спасателей ликвидируют пожар на складе торгового комплекса в центре Омска
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- Более 120 спасателей ликвидируют пожар на складе торгового комплекса в центре Омска
В тушении пожара в торговом комплексе «Триумф» в центре Омска задействовано более 120 спасателей. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.
На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет, площадь пожара уточняется.
Пожар начался 28 ноября около 06:18 (03:18 мск) в складских помещениях торгового комплекса «Триумф» на улице Березовского.
Ранее отмечалось, что площадь возгорания составила 1350 кв. м. По состоянию на 08:57 (05:57 мск) пожар локализован.
25 ноября пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Елоховский пассаж» в Басманном районе Москвы. Площадь пожара составила 20 кв. м.