Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
В понедельник, 28 ноября, в Москве будет повышенное атмосферное давление. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, атмосферное давление будет расти и достигнет 764 мм рт. ст., что является превышением нормы.
«Погода будет облачная, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице будет –2...–4 градуса, по области –1...–6 градусов», — сказал Синенков «РИА Новости».
Ранее, 28 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе составит от –6 до –9 градусов днем и может опуститься до –15 ночью.
27 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.