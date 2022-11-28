Водитель въехал в участников ДТП с двумя легковушками на МКАД и погиб
Водитель въехал в участников аварии на 98-м км МКАД, где столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Известиям» в понедельник, 28 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что в момент происшествия две машины после мелкого ДТП стояли на обочине. В результате водитель врезавшегося авто погиб на месте.
О ДТП на внутренней стороне МКАД с участием двух автомобилей сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что машины столкнулись на 98-м км дороги. На момент публикации этой информации движение осуществлялось только по двум полосам из пяти.
Ранее, 25 ноября, пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что в результате аварии на МКАД в районе Каширского шоссе один человек погиб и один пострадал. Отмечалось, что столкнулись Skoda и Volvo. Когда водитель и пассажирка Volvo вышли из машины осмотреть повреждения, их сбил водитель автомобиля Mercedes.