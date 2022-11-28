В ЕС осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Инициатива Польши, которая заключается в снижении потолка цен на российскую нефть в два раза, вызвала множество споров в Евросоюзе (ЕС) и может подорвать его единство. Об этом говорится в статье Financial Times от 27 ноября.

Как рассказал изданию один из дипломатов, ЕС до сих пор не может прийти к согласию относительно предельного уровня цен на российскую нефть. Большинство стран союза поддержали предложение остановиться на уровне $65–70 за баррель, однако Польша и страны Балтии настаивают на снижении предельной стоимости еще в два раза.

По их мнению, предложенный сейчас уровень цен слишком выгоден для Москвы. Однако другие страны ЕС не разделяют такого мнения, поэтому договориться им пока не удается.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — заявил собеседник издания, критикуя позицию Польши.

По его словам, важно, чтобы этот вопрос решился до 5 декабря.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позицией РФ остается не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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