Историк Файджес: Запад может перестать помогать Киеву после победы Трампа на выборах в США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может обернуться для Украины потерей поддержки со стороны Запада. Таким предположением поделился британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

В интервью для газеты Die Welt он подчеркнул, что линия, которой придерживается бывший американский лидер, не соответствует актуальным интересам и потребностям Киева.

Инаугурация Трампа, по мнению Файджеса, наглядно покажет, готов ли Евросоюз (ЕС) идти до конца в вопросе оказания помощи Украине.

Ранее, 16 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду на то, что Трамп потерпит поражение на предстоящих выборах в США.

За день до этого Трамп сделал официальное объявление, в котором подтвердил намерение участвовать в президентской гонке от Республиканской партии. Свое решение он объяснил тем, что «мир еще не увидел, какой может быть [американская] нация». Заявку на выборы представители бывшего лидера опубликовали накануне его выступления.

По мнению политолога Малека Дудакова, Трамп поторопился с раскрытием своих планов. Эксперт пояснил, что основным оппонентом экс-президента среди республиканцев является губернатор Флориды Рон Десантис. У него больше преимуществ. При этом Десантис не единственный потенциальный соперник.

Между тем стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена приступила к работе над планом противодействия нападкам Трампа. Как 16 ноября сообщили СМИ, в западном крыле Белого дома был организован штаб советников для решения соответствующих задач.

Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий глава государства Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года. Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.