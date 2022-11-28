Завод «Москвич» нарастит объем локализации концерна Renault к концу 2023 года

К концу 2023 года Москва выйдет на объем локализации, который был у концерна Renault, когда они владели «Москвичом». Об этом рассказал 28 ноября заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Сейчас мы собираем автомобили из крупных узлов, а уже в конце следующего года часть кузовных деталей будет произведена в Москве, на машины начнут ставить резину российского производства», — рассказал Ликсутов в интервью aif.ru.

По его словам, в 2023 году столичный завод произведет 50 тыс. новых автомобилей, из них 10 тыс. будут электрокарами. В 2024 году планируется произвести 100 тыс. автомобилей, из них уже 20 тыс. будут с электродвигателем. А первые 200 московских электромобилей появятся уже в декабре текущего года.

Он также подчеркнул, что завод будет наращивать и локализацию компонентов для авто. Ликсутов отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил выпускать машины полностью из российских компонентов. Предполагается, что выполнить эту задачу удастся к 2025 году.

«Работаем над этим вместе с КамАЗом и, уверен, справимся. Будем стараться это сделать раньше», — добавил Ликсутов.

23 ноября автозавод «Москвич» возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Продажи этого автомобиля в Москве и ЦФО начнутся в декабре этого года. По мнению экспертов, на авторынке стоимость «Москвича-3» может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».