Глава поселка под Кузбассом обварился кипятком после прорыва трубы

Глава администрации Шерегеш в Кемеровской области Вадим Швайгерт попал в больницу с многочисленными ожогами после прорыва трубы в здании администрации. Об этом 28 ноября сообщает «Сибирское Агентство Новостей».

Отмечается, что трубу прорвало в ночь с 23 на 24 ноября в кабинете МФЦ в помещении местной администрации. На место вызвали аварийную службу, сотрудника центра и главу администрации. Швайгерт обварился кипятком, когда стал открывать дверь кабинета.

Глава поселения доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему. Отмечается, что на данный момент глава администрации пришел в себя.

Также в пресс-службе администрации Шерегеша сообщили, что управляющая компания, обслуживающая дом, не признает своей вины, несмотря на то, что стояки являются общедомовым имуществом.

Обязанности главы Шерегеша сейчас временно исполняет его заместитель.

Ранее, 22 ноября, 12-летняя школьница из Омска получила обширные ожоги первой степени после падения в яму с горячей водой, ее доставили в реанимацию. Следователи сообщили, что в день ЧП произошел прорыв трубы теплотрассы рядом с жилым домом, в результате которого и образовался провал, заполненный кипятком. При этом опасный участок огражден был.

На следующий день глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту произошедшего.