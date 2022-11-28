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Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в конце матча Кубка России

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в конце матча Фонбет Кубка России
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Футболисты петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили драку по итогам встречи в рамках заключительного этапа Кубка России. Встреча прошла 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Основное время матча закончилось ничьей, 0:0. По пенальти сильнее оказался «Зенит», победивший со счетом 4:2. По информации «Спорт-Экспресс», решающий гол забил полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, бывший воспитанник «Спартака».

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Однако после основного времени началась драка. Изначально произошла потасовка между нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном и полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. Затем по нарастающей к конфликту стенкой на стенку присоединились остальные игроки. Более того, в драке участвовали также запасные игроки и даже тренеры.

По итогам драки шесть футболистов получили красные карточки. При помощи системы VAR судья матча Владимир Москалев удалил с поля Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова из «Спартака». Из «Зенита» были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком.

Ничья в основное время позволила «Спартаку» выйти в плей-офф Кубка России на первом месте группы B с 13 очками. «Зенит» занял третью строчку с 11 баллами и вышел в нижнюю сетку плей-офф.

Параллельно с «Зенитом» и «Спартаком» в рамках финального тура Кубка России по футболу ЦСКА сыграет с «Сочи» в Москве, а «Динамо» сыграет на своем домашнем поле с «Оренбургом». А «Локомотив» на своем стадионе проведет встречу с «Пари Нижний Новгород».

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