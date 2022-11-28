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Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

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Фото: t.me/DtOperativno
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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 77 км МКАД в районе пересечения с улицей Белинского произошло ДТП с участием четырех автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших уточняются.

Движение по МКАД осуществляется по четырем полосам из шести. В ведомстве призвали водителей избегать данный участок.

Ранее в этот день на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Машины столкнулись на 98 км дороги. На месте работают оперативные службы города.

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