ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

Отмечается, что машины столкнулись на 98 км дороги. На месте работают оперативные службы города. К настоящему времени причины произошедшего и другие обстоятельства аварии уточняются.

О пострадавших не сообщается.

В ведомстве предупредили, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Ранее, 25 ноября, пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что в результате аварии на МКАД в районе Каширского шоссе один человек погиб и один пострадал. Отмечалось, что столкнулись Skoda и Volvo. Когда водитель и пассажирка Volvo вышли из машины осмотреть повреждения, их сбил водитель автомобиля Mercedes.