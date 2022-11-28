Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС

В Японии прошли учения с использованием комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot PAC-3. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает телеканал NHK.

Мероприятие сил самообороны было организовано на фоне ракетных испытаний КНДР. Учения прошли в префектуре Фукуи на побережье Японского моря, в районе атомной электростанции ОИ. Военнослужащие развернули батарею из двух установок Patriot PAC-3 и и отработали действия по перехвату баллистических ракет потенциального противника.

Отмечается, что ранее подобные учения проводились в других областях страны.

На сегодняшний день комплекс противоракетных мер в Японии состоит из двух этапов: сначала перехват вражеских ракет осуществляют экипажи боевых кораблей с компьютеризированными многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis. Орудия, которые пересекут этот заслон, станут целью для мобильных наземных установок Patriot PAC-3.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что более 60% японцев поддерживают инициативу властей о контрударах по базам противника в случае нападения. Ожидается, что решение правительства может быть принято до конца 2022 года вместе с пересмотром Стратегии национальной безопасности и других базовых документов по оборонной политике.

Накануне появилась информация о совместной работе Токио и Вашингтона над стратегией по нанесению встречных ударов при вторжении страну. Отмечалось, что власти признают неспособность Японии «полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника», однако не рассчитывают исключительно на возможности США.

22 ноября стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника. Также подчеркивается, что финансирование масштабной военной программы, вероятно, будет осуществляться за счет увеличения налогов.

До этого, 13 ноября, появилась информация о возможной подготовке Японии к противостоянию с Китаем. Так, обозреватель Хэл Брэндс упомянул, что японские власти планируют удвоить военные расходы к 2027 году. Кроме того, на некоторых островах оборудуются мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.