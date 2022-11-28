По меньшей мере 20 человек пострадали при крушении моста в Индии

Более 20 человек получили травмы при крушении моста над железной дорогой на станции Балларшах в штате Махараштра на западе Индии. Об этом 27 ноября сообщило издание India Today.

Отмечается, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы.

Высота обрушившегося моста составляла порядка 18 м.

Представители Центральных железных дорог Индии пообещали выплатить всем жертвам инцидента компенсации в зависимости от тяжести полученных травм.

«Пострадавшим оказывается наилучшая медицинская помощь путем перевода их в другие больницы для скорейшего выздоровления», ― заверили в представительстве железнодорожного перевозчика.

В конце октября рядом с городом Морби в западной части Индии обрушился мост на плотине Мачху. Он был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся несколькими днями ранее после реконструкции.

По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. По последней информации, в результате погиб 141 человек.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что мост начали намеренно трясти несколько молодых человек. По его словам, в день трагедии он пошел прогуляться по переправе вместе с семьей, но вернулся на полпути из-за этих людей. Мужчина сказал персоналу моста, что такое действие могут быть опасным, однако те никак не среагировали.