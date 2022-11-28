Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД
Мир
В США два человека застряли внутри висящего на ЛЭП самолета
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Происшествия
В Иркутской области 13 домов остались без отопления в -40 градусов
Экономика
В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
Культура
Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому актеру
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

По меньшей мере 20 человек пострадали при крушении моста в Индии

0
Фото: India Today
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20 человек получили травмы при крушении моста над железной дорогой на станции Балларшах в штате Махараштра на западе Индии. Об этом 27 ноября сообщило издание India Today.

Отмечается, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы.

Высота обрушившегося моста составляла порядка 18 м.

Представители Центральных железных дорог Индии пообещали выплатить всем жертвам инцидента компенсации в зависимости от тяжести полученных травм.

«Пострадавшим оказывается наилучшая медицинская помощь путем перевода их в другие больницы для скорейшего выздоровления», ― заверили в представительстве железнодорожного перевозчика.

В конце октября рядом с городом Морби в западной части Индии обрушился мост на плотине Мачху. Он был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся несколькими днями ранее после реконструкции.

По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. По последней информации, в результате погиб 141 человек.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что мост начали намеренно трясти несколько молодых человек. По его словам, в день трагедии он пошел прогуляться по переправе вместе с семьей, но вернулся на полпути из-за этих людей. Мужчина сказал персоналу моста, что такое действие могут быть опасным, однако те никак не среагировали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022