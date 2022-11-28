Склад торгового центра загорелся в центре Омска

Возгорание началось в складском помещении торгового комплекса «Триумф» в центре Омска. Об этом 28 ноября сообщили в региональном отделении МЧС.

По данным «Известий», площадь пожара составила 1350 кв. м.

«В 06:18 (03:18 мск. ― Ред.) 28.11.2022 г. поступило сообщение о пожаре в Центральном округе города Омска. Незамедлительно на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Тушение продолжается. Работают 122 человека и 22 единицы техники», ― отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Омской области Ринат Ханафеев.

К моменту прибытия пожарных на место в здании было задымление. Отмечается, что по состоянию на 08:57 (05:57 мск) пожар удалось локализовать.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Елоховский пассаж» в Басманном районе Москвы. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Отмечается, что на месте происшествия было очень сильное задымление. По предварительной версии, огонь начался на первом этаже здания. Информации о пострадавших не поступало.