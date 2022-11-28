NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
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- NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Украинские войска несут большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила газета The New York Times (NYT).
Отмечается, что раненые здесь боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами до 10 человек доставляются в госпиталь на носилках, некоторые приходят самостоятельно.
«К полудню пятницы врачи насчитали 50 раненых, многие из которых были солдатами. Накануне было еще хуже: через двери госпиталя прошли 240 человек со всем: от огнестрельных ранений до осколочных ранений и сотрясений мозга», — говорится в материале.
При этом медицинская помощь боевикам оказывается под непрерывающийся грохот российский артиллерии.
В статье сообщается со ссылкой на анонимного представителя министерства обороны США, что одним из частых поводов для беспокойства Пентагона является то, что украинцы стреляют боеприпасами в непомерных количествах, особенно в таких местах, как Артемовск, «исходя из ложного предположения, что запасы боеприпасов Запада неограниченны».
Ранее, 27 ноября, в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что только за минувшие сутки ВСУ потеряли в боях на территории республики до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что луганские подразделения ведут активные наступательные действия.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа, уточнил он.
Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.
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