Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики. Об этом сообщил в понедельник, 28 ноября, пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай.

Таким образом он прокомментировал аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.

«Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям», — написал он в своем аккаунте Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).

Желдибай добавил, что президент страны с тревогой отнесся к прекращению теплоснабжения в Экибастузе. Он подчеркнул, что Токаев пообещал местным жителям необходимую в связи с ситуацией помощь, а также считает, что «создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы».

Кроме того, правительство и акимат (администрация) Павлодарской области в ближайшие дни должны будут приложить все усилия для нормализации ситуации в городе, а также привлечь к ответственности лиц, допустивших инцидент.

На Экибастузской ТЭЦ ранее, 27 ноября, из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы № 11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел № 8.

Ранее, 20 ноября, Касым-Жомарт Токаев одержал победу в досрочных президентских выборах. Его поддержали 85,52% избирателей.

Сразу после оглашения результатов Токаев объявил, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. Он отметил, что республика переходит к новой форме политического устройства. Конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а также в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.