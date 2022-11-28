К 100-летию окончания Гражданской войны в России выпустят марку

В России выпустят почтовую марку, посвященную столетию окончания Гражданской войны в России. Об этом сообщается на сайте АО «Марка».

В обращение марка выйдет во вторник, 29 ноября, пишет агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 28 ноября.

Отмечается, что на марке изображен памятник «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну», который установлен в Севастополе. К выпуску почтовой марки издадут конверты первого дня, а также изготовят штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Красноперекопска.

Номинал марки составит 60 рублей, она выйдет в тираже 126 тыс. экземпляров.

В сентябре на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге (входит в состав АО «ОСК») и одновременно на атомном ледоколе «Сибирь» в Мурманске состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки с изображением атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Также был изготовлен памятный художественный штемпель с датой гашения 22 сентября 2022 года.