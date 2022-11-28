В Британии предрекли отказ Запада от помощи Украине из-за Трампа

Западные страны могут перестать оказывать Украине помощь, если в 2024 году на выборах в президенты США победит бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил 26 ноября британский историк, специалист по России Орландо Файджес в интервью Die Welt.

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — сказал он.

Отмечается, что тогда определится, готов ли Запад идти до конца. Историк пояснил, что Москва, для которой Украина имеет большее значение, чем для Запада, сделает ставку на то, что ЕС не будет постоянно помогать Киеву, и, скорее всего, окажется права.

Ранее, 16 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что выдвинувший себя в качестве кандидата на следующего президента США Дональд Трамп потерпит поражение на их выборах в 2024 году.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы американского государства в 2024 году. СМИ передавали, что он принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация». Заявку на президентские выборы в 2024 представители Трампа, который выдвигается от Республиканской партии, опубликовали накануне его выступления

По мнению политолога Малека Дудакова,Трамп поторопился, объявив об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что основным оппонентом Трампа среди республиканцев является губернатор Флориды Рон Десантис. У него больше преимуществ. При этом Десантис не единственный, кто может бросить вызов Трампу, отметил эксперт.

После того, как стало известно о выдвижении Трампа, советники действующего президента США Джо Байдена разрабатывают план по противодействию нападкам Трампа. Как 16 ноября сообщили СМИ, в западном крыле Белого дома организован штаб советников, которые займутся реагированием на упреки и ругательства со стороны своего предшественника.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года. Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.