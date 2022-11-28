В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать и пенсию по потере кормильца, и по инвалидности. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Лантратовой.

В своем обращении Лантратова напомнила, что по закону ребенок-инвалид в случае смерти родителя имеет право только на одну пенсию или по инвалидности, или по потере кормильца.

Как отмечает депутат, в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца. Однако, если аналогичная ситуация происходит с ребенком-инвалидом, то он не получает никаких дополнительных выплат, кроме своей пенсии.

При этом, Лантратова указала, что такие категории граждан как люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны могут получать одновременно две пенсии.

«Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении», — подчеркнула депутат.

В связи с этим Лантратова обратилась к Мишустину с просьбой проработать этот вопрос.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что часть пенсионеров в декабре получат двойную пенсию. Об этом напомнила экономист Галина Семенова. Она пояснила, что это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период январских праздников. Именно поэтому тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно, добавила Семенова.