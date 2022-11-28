Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах

Температура воздуха в Москве на предстоящей неделе составит от –6 до –9 градусов днем и может опуститься до –15 ночью. Такой прогноз сделал 28 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В понедельник, 28 ноября, погода будет держаться в районе 3–4 градусов ниже нуля днем и 5–8 градусов мороза ночью. Это будет самый теплый день недели. Во вторник, 29 ноября, ожидается похолодание до 4–6 градусов мороза днем и до –9 ночью.

Далее температура продолжит снижаться. Так, ночные температуры могут опуститься до –10...–15 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ― даже до –17...–18 градусов.

«Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», ― отметил Вильфанд.

В то же время небо в столице будет ясным, дни будут солнечными, а ночи ― звездными.

«Да, погода холодная, но ветра существенного не будет, днем солнышко будет светить, снежный покров будет искриться. Всё это будет создавать вполне комфортные ощущения. Не стоит бояться этих морозов», ― ободрил москвичей метеоролог.

Такое заметное похолодание в столичном регионе Вильфанд связал с влиянием антициклона и перемещением холодных воздушных масс в Западной Сибири, влияющих на погоду практически половины России.

В связи с антициклоном в Гидрометцентре ожидают очень высокого атмосферного давления. В понедельник оно будет выше нормы на 10–12 мм ртутного столба, начиная со вторника ― на 20–23 мм выше нормы (для Москвы и Подмосковья это 748 мм).

Ранее, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в Москве к середине следующей недели опустится до значений января. Он отметил, что морозы окрепнут, а пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям.