В австрийском МО спрогнозировали тотальный блэкаут на Украине

Без поддержки со стороны Запада Украина рискует лишиться критически важной инфраструктуры в считаные недели. Такое заявление сделал военный стратег австрийского минобороны полковник Маркус Райснер в интервью для ZDF.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — сказал он.

По словам военного, ситуация требует оперативного вмешательства, однако для того, чтобы военная промышленность могла обеспечить защиту украинскому энергокомплексу, нужны финансовые гарантии. Другая сложность состоит в том, что территория страны слишком велика, чтобы ее можно было обезопасить в сжатые сроки.

Запасы орудий противовоздушной обороны (ПВО) Украины сократились почти на треть еще в самом начале спецоперации, а многочисленные поставки с Запада до сих пор не смогли обеспечить преимущество. Тем временем, добавил Райснер, стратегические атаки Вооруженных сил РФ сводят на нет любые усилия Киева и его союзников.

«Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация», — заключил он.

Ранее, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

До этого, 18 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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