Часть вернувшихся с фронта студентов Донбасса приступили к учебе

В Донбассе в ближайшее время должны вернуться к учебе вчерашние солдаты. По поручению Владимира Путина в ДНР и ЛНР объявлена демобилизация студентов. О том, как Донецк готовится встречать молодых фронтовиков и почему не менее актуальным остается сегодня вопрос демобилизации преподавателей, — в материале «Известий».

В Донецкой академии управления и госслужбы ждут возвращения очников. Как рассказала «Известиям» ректор вуза Лариса Костровец, мобилизовано было около сотни студентов.

«Трое прошли плен, они освобождены по обмену. 16 комиссованы, в том числе по ранениям. Память нескольких погибших мы увековечим в стенах нашего музея», — добавила она.

Ректор университета Светлана Дрожжина сказала, что комиссованы 13 человек, некоторые уже приступили к обучению.

Среди льгот и преференций для демобилизованных — обязательная стипендия до конца учебы независимо от оценок. В ДНР она составляет около 2100 рублей в месяц. Отмена платы за общежитие. Экскурсионные и реабилитационные поездки в другие регионы России. И переход всех «контрактников» (то есть проходящих обучение платно) на бюджет.

При этом, по словам ректора Донецкого национального технического университета Александра Аноприенко, точный срок возвращения студентов пока неизвестен.

«С одной стороны, привыкаешь к новому распорядку, рядом твои товарищи, с которыми вы прошли вместе огонь и воду, ели из одного котелка. Боевое братство — это не пустые слова, сложно представить, что завтра ты можешь уехать, а они останутся. С другой — конечно, хочется вернуться к мирной жизни, к любимому делу», — сказал один из мобилизованных — старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального (бывшего педагогического) университета 43-летний Иван Ревяков.

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