Реклама
Прямой эфир
Общество
На Сахалине сообщили о полном восстановлении электроснабжения
Общество
В сфере МСП больше всего мобилизовали работников среднего бизнеса
Мир
The Guardian узнала о грядущем кризисе в США и ЕС из-за поддержки Украины
Мир
В австрийском МО спрогнозировали тотальный блэкаут на Украине
Экономика
Частоты для мобильных сетей в новых регионах РФ распределят в декабре
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре на траулере Sunfish
Авто
Юрист предупредил о риске штрафа за разные зимние шины на автомобиле
Экономика
В Минстрое заявили о решении проблемы с дефицитом рабочих на стройках
Общество
Вторую платформу станции Минская будущего МЦД-4 откроют в декабре
Экономика
Минстрой вернется к вопросу «обеления» рынка арендного жилья
Общество
СК заявил о расследовании обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области
Мир
The Economist узнал о подготовке Киевом операции по захвату Крыма
Сюжет:

Часть вернувшихся с фронта студентов Донбасса приступили к учебе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донбассе в ближайшее время должны вернуться к учебе вчерашние солдаты. По поручению Владимира Путина в ДНР и ЛНР объявлена демобилизация студентов. О том, как Донецк готовится встречать молодых фронтовиков и почему не менее актуальным остается сегодня вопрос демобилизации преподавателей, — в материале «Известий».

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте
Эксперты прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск в районе столицы ДНР

В Донецкой академии управления и госслужбы ждут возвращения очников. Как рассказала «Известиям» ректор вуза Лариса Костровец, мобилизовано было около сотни студентов.

«Трое прошли плен, они освобождены по обмену. 16 комиссованы, в том числе по ранениям. Память нескольких погибших мы увековечим в стенах нашего музея», — добавила она.

Ректор университета Светлана Дрожжина сказала, что комиссованы 13 человек, некоторые уже приступили к обучению.

Среди льгот и преференций для демобилизованных — обязательная стипендия до конца учебы независимо от оценок. В ДНР она составляет около 2100 рублей в месяц. Отмена платы за общежитие. Экскурсионные и реабилитационные поездки в другие регионы России. И переход всех «контрактников» (то есть проходящих обучение платно) на бюджет.

При этом, по словам ректора Донецкого национального технического университета Александра Аноприенко, точный срок возвращения студентов пока неизвестен.

«С одной стороны, привыкаешь к новому распорядку, рядом твои товарищи, с которыми вы прошли вместе огонь и воду, ели из одного котелка. Боевое братство — это не пустые слова, сложно представить, что завтра ты можешь уехать, а они останутся. С другой — конечно, хочется вернуться к мирной жизни, к любимому делу», — сказал один из мобилизованных — старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального (бывшего педагогического) университета 43-летний Иван Ревяков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всё в порядке, мама, я на своем месте»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022