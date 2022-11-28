На Сахалине сообщили о полном восстановлении электроснабжения
Энергоснабжение в районах Сахалина и в Южно-Сахалинске полностью восстановлено после аварии на ТЭЦ-1. Об этом 28 ноября написал в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Электроснабжение региона полностью восстановлено. Сняты все ограничения в электроснабжении потребителей. Разрабатывается план-график устранения повреждений», ― заверил Лимаренко.
Ранее, 28 ноября, сообщалось, что утром из-за аварии на ТЭЦ-1 оказались обесточены юг и частично центр Сахалина. Также об отсутствии электричества сообщали жители Корсакова, Холмска, Поронайска, Томари и Александровска-Сахалинского.
Причиной аварии называлось повреждение главного паропровода. Отмечалось, что отключение не затронуло объекты жизнеобеспечения и социальные объекты.
На время восстановления неполадок специалисты запустили газотурбинные установки на Сахалинской ГРЭС-2.