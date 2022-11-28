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Еще 19 центров «Московского долголетия» откроют в Москве до конца года

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В Москве до конца 2022 года откроют еще 19 центров «Московского долголетия». Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 ноября.

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Чиновник отметил, что новые центры откроются в Люблине, Солнцеве, а также в Войковском и Богородском районах, сообщает сайт kp.ru.

«Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремленных людей, дружелюбную атмосферу», — приводит слова мэра РИАМО.

По словам Собянина, в столице действуют 52 центра, ежедневно их посещают порядка 5 тыс. человек. Там пожилые люди могут изучать иностранные языки, заниматься спортом, играть в бильярд, петь, танцевать, заниматься спортом, пишет «Москва 24».

В октябре столичный власти поддержали идею создать Московскую ассоциацию клубов долголетия. Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это особые пространства, где пожилым москвичам не навязывают заранее утвержденную программу активностей, а они самостоятельно организуют их, пишет НСН.

По ее словам, в столице сейчас также действуют уже около двух тысяч самоорганизованных клубов.

В марте в клубах «Активное долголетие» в Московской области появились занятия по психологии. Вести занятия будут дипломированные психологи. Специалисты помогут снять эмоциональное напряжение и восстановить психофизическое здоровье.

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