Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре на траулере Sunfish
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту пожара на Sunfish в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 ноября.
«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Александрову доложить о ходе проведения проверки и обстоятельствах произошедшего», — говорится в публикации.
О возгорании на морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish с сотней людей на борту стало известно в ночь на понедельник. Огонь вспыхнул в одной из кают, а после распространился на верхнюю палубу.
На помощь первым прибыло судно «Бутовск», находящееся в данном районе. Моряки передали команде Sunfish противопожарное оборудование (изолирующие противогазы и запасные баллоны к ним).
Пожар был оперативно ликвидирован силами экипажа БМРТ. Отмечается, что в настоящий момент угрозы для целостности судна и находящихся на борту людей нет. После того, как огонь удалось потушить, ситуацию сняли с контроля морской службы. Все находившиеся поблизости корабли были направлены во Второй Курильский пролив для принятия дальнейших решений.