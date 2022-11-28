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Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре на траулере Sunfish

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту пожара на Sunfish в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 ноября.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Александрову доложить о ходе проведения проверки и обстоятельствах произошедшего», — говорится в публикации.

О возгорании на морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish с сотней людей на борту стало известно в ночь на понедельник. Огонь вспыхнул в одной из кают, а после распространился на верхнюю палубу.

На помощь первым прибыло судно «Бутовск», находящееся в данном районе. Моряки передали команде Sunfish противопожарное оборудование (изолирующие противогазы и запасные баллоны к ним).

Пожар был оперативно ликвидирован силами экипажа БМРТ. Отмечается, что в настоящий момент угрозы для целостности судна и находящихся на борту людей нет. После того, как огонь удалось потушить, ситуацию сняли с контроля морской службы. Все находившиеся поблизости корабли были направлены во Второй Курильский пролив для принятия дальнейших решений.

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