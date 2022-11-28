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Минобороны: ВС России уничтожили технику и около сотни иностранных наемников в ДНР

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Российские военные уничтожили около 100 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказал он на брифинге.

Также ВСУ пытались атаковать в районе Коломыйчихи и Площанки. Однако украинские войска были отброшены на исходные позиции, их потери составили свыше 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля.

Российские военные отразили контратаки ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР, артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки противника, отбросив его на исходные позиции. По подсчетам потери ВСУ составляют: 60 человек личного состава, БМП и две бронемашины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 137 районах.

Помимо этого, в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 снарядов для РСЗО HIMARS и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также в Запорожской области ликвидированы четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur, сообщили в Минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях в Луганской Народной Республике до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что Народная милиция ЛНР ведет активные наступательные действия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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