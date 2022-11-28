Минобороны: ВС России уничтожили технику и около сотни иностранных наемников в ДНР

Российские военные уничтожили около 100 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказал он на брифинге.

Также ВСУ пытались атаковать в районе Коломыйчихи и Площанки. Однако украинские войска были отброшены на исходные позиции, их потери составили свыше 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля.

Российские военные отразили контратаки ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР, артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки противника, отбросив его на исходные позиции. По подсчетам потери ВСУ составляют: 60 человек личного состава, БМП и две бронемашины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 137 районах.

Помимо этого, в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 снарядов для РСЗО HIMARS и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также в Запорожской области ликвидированы четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur, сообщили в Минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях в Луганской Народной Республике до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что Народная милиция ЛНР ведет активные наступательные действия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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