Частоты для мобильных сетей в новых регионах РФ распределят в декабре

Сотовым операторам в декабре выделят частоты для работы в новых регионах РФ. Такой вопрос рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), выяснили «Известия».

Судя по документам, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется развернуть даже сети для работы «интернета вещей». Для использования в этих регионах могут быть выделены частоты, необходимые для работы сетей 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE), сказано в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Вероятно, на работу связистов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях распространят те же правила, что и определены для остальных регионов России. Часть диапазонов на новых территориях пока не планируют выделять бизнесу — уровень их загрузки определит Роскомнадзор (результаты этих изысканий должны быть представлены в ГКРЧ в IV квартале 2023 года), указано в проекте решения госкомиссии.

В приложениях к решению ГКРЧ перечислены операторы, которым могут быть выданы частоты. Это ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» («Феникс»), ООО «МирТелеком» (на его сайте сказано, что компания создана в 2022 году для оказания услуг на территории Запорожской и Херсонской областей), работающий в Крыму оператор «К-Телеком», о также ООО «Мобильные коммуникационные системы», оказывающее услуги в ЛНР.

При этом на российских операторов может быть усилено санкционное давление со стороны Запада, — вероятны проблемы как у самих сотовых компаний, так и у их руководства и акционеров, не исключил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Донецкий связной: частоты для мобильных сетей в новых регионах распределят в декабре