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Эксперт рассказал об опасности избирательного биооружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Избирательное биологическое оружие крайне опасно, рассказал «Известиям» специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

Аргументы по фактам: ГД изучила данные о биолабораториях на Украине
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«В современных условиях крайне сложно разделить генотипы людей, против которых собираются разрабатывать оружие — мир глобален и крайне мобилен. Сейчас не Средние века, где генетические общности людей концентрировались в определенных районах. Утечка такого оружия неизбежно станет мировой проблемой. Не зря США все работы с биооружием переносят за рубеж, страхуются таким образом от всевозможных рисков. Но в глобальном мире очень трудно локализовать ту или иную эпидемию, мы это видели на примере COVID-19. По этой причине загнать такое оружие в какие-то рамки нельзя, его можно только запретить. Россия пытается призвать к здравому смыслу, но на Западе с этим сейчас проблемы», — объяснил Олег Желтоножко.

Минобороны РФ предоставило новые свидетельства совместной военно-биологической деятельности США и Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что 10 ноября этого года по запросу некоммерческой организации был получен документ из 345 страниц, касающийся финансирования компании «Блэк энд Вич» и ее деятельности на территории Украины.

В нем говорится, что в украинских лабораториях внедрялась система ПАКС, которая позволяет Пентагону контролировать в режиме реального времени местонахождение и использование особо опасных патогенов, а также обеспечивает доступ к результатам экспериментов. Элементы этой системы передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США».

По словам генерала, высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Био логика: обнаружены новые факты опасной активности США на Украине

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